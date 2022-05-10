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Осимхен интересен «Ньюкаслу» и «МЮ», но «Наполи» требует 100 миллионов евро

10 Мая 2022 • 19:33 Комментировать
Тоттенхэм
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Арсенал
2.10 3.55 3.40
12.05 21:45

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен интересен двум клубам из чемпионата Англии. Речь идёт о «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасле», который осенью 2021 года обзавёлся богатыми владельцами из Саудовской Аравии.

Согласно La Gazzetta dello Sport, «Наполи» будет требовать за своего игрока не менее 100 миллионов евро. Этот факт может отпугнуть потенциальных покупателей, которые пока не намерены платить за трансфер нигерийца подобную сумму.

Напомним, что Осимхен летом 2020 года стоил «Наполи» 80 миллионов евро. 23-летний нигериец является самым дорогим футболистом в истории неаполитанцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Наполи Виктор Осимхен
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