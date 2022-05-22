«Манчестер Юнайтед» повторил свой антирекорд 1981 года

«Манчестер Юнайтед» попал в Лигу Европы, даже несмотря на поражение в матче 38-го тура Премьер-лиги в поединке против «Кристал Пэлас» (0:1). «Красным дьяволам» повезло, что «Вест Хэм» в свою очередь проиграл «Брайтону» (1:3).

Как свидетельствует статистика, это шестое подряд выездное поражение для «Манчестер Юнайтед». И в последний раз подобные результаты команда показывала в далеком марте 1981 года.

Добавим, что разница голов у команды Ральфа Рангника не является положительной (0), что случилось впервые с сезона 1989/90 (-1).

Напомним, что «МЮ» завершил сезон на шестом месте. Команду возглавит Эрик тен Хаг.