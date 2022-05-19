Погба сперва согласовал условия контракта с «Манчестер Сити», но затем отказался переходить

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отказался усилить принципиальных соперников «красных дьяволов» в летнее межсезонье на правах свободного агента. Согласно инсайдам от Пола Баллуса, француз сперва согласовал с «Манчестер Сити» условия личного контракта, но затем передумал переходить из-за того, что побоялся реакции фанатов «Манчестер Юнайтед».

Ранее отмечалось, что Погба очень нравится главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле. Наставник хотел бы усилить свой состав французом, но сделка уже невозможна.

Главными претендентами на трансфер Погба являются туринский «Ювентус» и «ПСЖ».