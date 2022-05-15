Тен Хаг хочет пригласить Канте в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед».

Новый наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг считает опытного французского полузащитника тем самым игроком, с которого необходимо начать перестройку в команде. Об этом сообщает издание Mirror. По информации источника, тен Хаг видит среднюю линию «Юнайтед» одной из наиболее проблематичных зон состава, поэтому манчестерцам также интересен хавбек «Барселоны» Френки де Йонг.

Контракт Н'Голо Канте с «Челси» истекает через год, что может повысить шансы на трансфер. В текущем сезоне француз отыграл за лондонский коллектив 40 матчей, отметившись 2 голами и 5 ассистами.