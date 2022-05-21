Для Роналду сезон окончен

Криштиану Роналду пропустит заключительный матч «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.

Поединок последнего тура Английской премьер-лиги против «Кристал Пэлас» состоится 22 мая. Криштиану Роналду был выведен из заявки на игру в связи с травмой бедра. Таким образом, следующий матч португальца за «красных дьяволов» будет сыгран уже под руководством Эрика тен Хага, который приступит к тренерским обязанностям по окончании компании.

Криштиану Роналду забил 24 гола в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» в своём первом сезоне после возвращения в Англию. В чемпионате на счету форварда 18 забитых голов в 30 поединках.