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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Для Роналду сезон окончен

21 Мая 2022 • 21:27 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
2.95 3.65 2.30
Через 20 ч. 24 мин.

Криштиану Роналду пропустит заключительный матч «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.

Поединок последнего тура Английской премьер-лиги против «Кристал Пэлас» состоится 22 мая. Криштиану Роналду был выведен из заявки на игру в связи с травмой бедра. Таким образом, следующий матч португальца за «красных дьяволов» будет сыгран уже под руководством Эрика тен Хага, который приступит к тренерским обязанностям по окончании компании.

Криштиану Роналду забил 24 гола в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» в своём первом сезоне после возвращения в Англию. В чемпионате на счету форварда 18 забитых голов в 30 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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22.05  18:00 Кристал Пэлас ... Манчестер Юнайтед 3.00 3.50 2.36
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