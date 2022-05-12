Ван дер Гааг станет ассистентом тен Хага в «МЮ»

Митчелл ван дер Гааг достиг соглашения с «Манчестер Юнайтед». По информации Фабрицио Романо, нидерландский специалист в следующем сезоне станет ассистентом главного тренера Эрика тен Хага. Напомним, что с 2021 года ван дер Гааг уже работал на этой должности в амстердамском «Аяксе».

Ранее с работой ассистента главного тренера «Манчестер Юнайтед» связывали бывшего наставника сборной Англии Стива Макларена. Эрик тен Хаг работал ассистентом англичанина во времена, когда тот работал в «Твенте».

Тен Хаг недавно опроверг слухи, согласно которым ему запрещено приглашать в «Манчестер Юнайтед» действующих игроков амстердамского «Аякса».