Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба не намерен вступать в переговоры с «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Главным фаворитом на подписание Погба является туринский «Ювентус», за который француз уже выступал ранее на протяжении четырёх лет. Сегодня руководство итальянского клуба проведёт встречу с представителями 29-летнего футболиста.

Также в французе заинтересован «ПСЖ», который может предложить Погба более высокую зарплату, чем «Ювентус».

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе манкунианцев 27 матчей, забив в них один гол и отметившись девятью результативными передачами.