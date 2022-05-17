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Тен Хаг не будет мешать Рангнику перед матчем с «Кристал Пэлас»

17 Мая 2022 • 09:02 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
2.95 3.65 2.30
22.05 18:00

Новоиспечённый тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не будет мешать Ральфу Рангнику перед последним матчем сезона с «Кристал Пэлас».

По информации ESPN, 52-летний голландский специалист не намерен мешать Рангнику в подготовке к последнему матчу сезона с «Кристал Пэлас», так что тренер пока будет работать удалённо. Тен Хаг планирует в ближайшее время начать работу по формированию состава в манчестерской команде.

Напомним, что на данный момент «красные дьяволы» под руководством Ральфа Рангника занимают лишь шестую строчку в турнирной таблице английского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Эрик тен Хаг
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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