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«Манчестер Юнайтед» приостановил переговоры с Шоу о новом контракте

15 Мая 2022 • 10:54 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
22.05 18:00

«Манчестер Юнайтед» приостановил переговоры по продлению контракта с защитником команды Люком Шоу, сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство манкунианского клуба хочет дождаться личной встречи нового главного тренера Эрика тен Хага с футболистом, и уже после этого принять решение. 

Действующее соглашение 26-летнего англичанина с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2023 года.  Портал Transfermarkt оценивает левого защитника в 42 миллиона евро.  

Шоу защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. В текущем сезоне футболист провёл в составе манкунианцев 27 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Люк Шоу
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