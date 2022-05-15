«Манчестер Юнайтед» приостановил переговоры с Шоу о новом контракте

«Манчестер Юнайтед» приостановил переговоры по продлению контракта с защитником команды Люком Шоу, сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство манкунианского клуба хочет дождаться личной встречи нового главного тренера Эрика тен Хага с футболистом, и уже после этого принять решение.

Действующее соглашение 26-летнего англичанина с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает левого защитника в 42 миллиона евро.

Шоу защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. В текущем сезоне футболист провёл в составе манкунианцев 27 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами.