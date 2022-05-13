Макларен всё же станет ассистентом тен Хага в «МЮ»

Экс-наставник сборной Англии и «Мидлсбро» Стив Макларен находится в шаге от назначения на должность ассистента главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, который ранее работал его помощником в нидерландском «Твенте».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, англичанин подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед» уже в ближайшее время. Также ассистентом тен Хага станет Митчел ван дер Гааг, который в этом сезоне работал с Эриком в «Аяксе».

Напомним, что тен Хаг приступит к своей работе в «Манчестер Юнайтед» уже в июле. По словам временного тренера манкунианцев Ральфа Рангника, летом в команду может прийти до 10 новых игроков.