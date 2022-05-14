Мюллер рассказал о том, как мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал о предложениях со стороны других клубов, которые он получал по ходу карьеры.

«Бавария» решительно отвергла безумное предложение «Манчестер Юнайтед» в 2015 году. Тогда я почувствовал доверие со стороны клуба», — приводит слова Мюллера Munchner Merkur.

Футболист признался, что также был близок к переходу в «Хоффенхайм», но ассистент главного тренера «Баварии» Херманн Герланд предотвратил трансфер форварда.

Мюллер является воспитанником «Баварии» и защищает цвета мюнхенского клуба на протяжении всей своей профессиональной карьеры. В текущем сезоне 32-летний нападающий провёл в составе немецкого гранда 44 матча, забив 13 мячей и отдав 24 результативные передачи.

Контракт Мюллера с «Баварией» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда сборной Германии в 25 миллионов евро.