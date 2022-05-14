Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мюллер рассказал о том, как мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

14 Мая 2022 • 14:53 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
22.05 18:00

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал о предложениях со стороны других клубов, которые он получал по ходу карьеры.

«Бавария» решительно отвергла безумное предложение «Манчестер Юнайтед» в 2015 году. Тогда я почувствовал доверие со стороны клуба», — приводит слова Мюллера Munchner Merkur.

Футболист признался, что также был близок к переходу в «Хоффенхайм», но ассистент главного тренера «Баварии» Херманн Герланд предотвратил трансфер форварда.

Мюллер является воспитанником «Баварии» и защищает цвета мюнхенского клуба на протяжении всей своей профессиональной карьеры. В текущем сезоне 32-летний нападающий провёл в составе немецкого гранда 44 матча, забив 13 мячей и отдав 24 результативные передачи.

Контракт Мюллера с «Баварией» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда сборной Германии в 25 миллионов евро.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Томас Мюллер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.05  14:00 Тоттенхэм ... Бёрнли 1.34 5.40 9.00
15.05  16:00 Вест Хэм ... Манчестер Сити 7.20 5.00 1.43
15.05  16:00 Лидс ... Брайтон 2.48 3.55 2.80
15.05  16:00 Вулверхэмптон ... Норвич 1.59 4.10 6.00
15.05  16:00 Астон Вилла ... Кристал Пэлас 2.22 3.40 3.35
15.05  16:00 Уотфорд ... Лестер 2.95 3.75 2.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Мая
15:06 · Англия. Кубок Англии
Мане: «Всегда мечтал выиграть Кубок Англии»
14:53 · Англия. Премьер-лига
Мюллер рассказал о том, как мог перейти в «Манчестер Юнайтед»
14:51 · Англия. Кубок Англии
Анчелотти: «Я согласен с Салахом, он действительно лучший в мире на своей позиции»
14:37 · Англия. Премьер-лига
Хави о возможном уходе де Йонга: «Я уже несколько раз повторял, Френки – наш ключевой игрок, но у клуба финансовые проблемы»
14:26 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг контактировал с агентом де Йонга, чтобы убедить игрока перейти в «МЮ»
14:07 · Англия. Премьер-лига
Перишич в шаге от перехода в «Челси» 1
13:57 · Англия. Премьер-лига
Дибала выберет «Арсенал», если клуб сможет финишировать в зоне Лиги чемпионов 1
13:53 · Англия. Кубок Англии
Клопп о возможной победе в Кубке Англии: «У нас не будет времени на празднование, мы играем через три дня»
13:40 · Англия. Премьер-лига
Нкетиа интересен «Челси» и «Ливерпулю»
13:25 · Англия. Кубок Англии
Тухель про лёгкий путь «Челси» в Кубке Англии: «В Лиге чемпионов «Ливерпуль» играл с «Бенфикой» и «Вильярреалом», но им всё равно»
13:07 · Англия. Кубок Англии
Титов: Игроки «Ливерпуля» в душе понимают, что «Манчестер Сити» не отдаст чемпионство
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Манчестер Сити» нацелились на одного из лидеров «Барселоны»
12:57 · Англия. Премьер-лига
Жезус готов уйти из «Манчестер Сити» из-за Холанна
12:53 · Англия. Премьер-лига
Два игрока «Манчестер Юнайтед» подрались на тренировке
12:28 · Англия. Премьер-лига
На Дибалу продолжают претендовать три клуба АПЛ
Все новости
Рекомендуем