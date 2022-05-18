«Манчестер Сити» хочет подписать Филлипса из «Лидса»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает полузащитника «Лидса» Кэлвина Филлипса достойной заменой Фернандиньо, пишет Mirror.

Британское издание сообщило, что накануне 26-летний полузащитник отказал «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что скауты «горожан» просматривали футболиста на некоторых матчах в АПЛ.

Однако, в «Лидсе» заявляют, что «красные дьяволы» не делали официальных предложений по Филлипсу. В то же время, игрок ясно дал понять своему окружению, что не перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, летом «Манчестер Сити» покинет центральный полузащитник Фернандиньо. Но, и Илкай Гюндоган тоже может покинуть клуб.

В текущем сезоне 26-летний Филлипс сыграл всего лишь 19 матчей за «Лидс» в АПЛ и отметился голевой передачей. Футболист не появлялся на поле с апреля 2021 года по октябрь из-за травмы колена. Потом он травмировал бедро и выбыл на два месяца.