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Матич: «Уверен, «МЮ» ещё вернётся на прежний уровень»

19 Мая 2022 • 16:31 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
2.95 3.70 2.25
22.05 18:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич оставил прощальное послание болельщикам. Напомним, что сербский хавбек, на которого претендует «Рома», покинет «Олд Траффорд» этим летом на правах свободного агента.

«Я просто хочу сказать спасибо фанатам за невероятную поддержку. Я знаю, что у нас было несколько сложных сезонов, но я хочу чтобы вы значит, что на тренировках мы выкладывались по максимуму. «Манчестер Юнайтед» вернётся на прежний уровень, я в этом уверен. Возможно, это займёт некоторое время», – заявил Матич.

Неманья Матич перебрался в «Манчестер Юнайтед» летом 2017 года из лондонского «Челси» за сумму около 45 миллионов евро. На «Олд Траффорд» серб не выиграл ни одного трофея.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Неманья Матич
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