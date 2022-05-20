Рангник: «Игроки хотят в следующем сезоне выступать в Лиге Европы, а не в Лиге конференций»

Временный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о целях команды на последний тур чемпионата Англии, где «красным дьяволам» предстоит сыграть на выезде против лондонского «Кристал Пэлас».

«Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят выступать в Лиге Европы, а не в Лиге конференций. Мы постараемся выдать хорошее выступление, чтобы добиться цели», – сказал Рангник на своей пресс-конференции.

Для финиша в зоне Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» нужна победа над «Кристал Пэлас» или потеря очков «Вест Хэма» в параллельном выездном матче против «Брайтона».