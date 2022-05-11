Кавани не исключает того, что вернется в Южную Америку

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани оценивает варианты для завершающей фазы своей карьеры, и он не исключает возвращение к истокам - в Южную Америку. То, что Кавани покинет «Манчестер Юнайтед», практически не вызывает сомнения.

- Готов ли я вернуться в Южню Америку? Такая вероятность есть. Я с уважением отношусь к любому чемпионату, любому футболу. Сегодня сильно играют везде, вспомните финал клубного чемпионата мира между «Челси» и «Палмейрасом» - это был практически равный матч. Я люблю футбол в целом, а не какой-либо конкретный чемпионат, - заявил Кавани в интервью ESPN Brasil.



