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Кавани не исключает того, что вернется в Южную Америку

11 Мая 2022 • 05:42 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
22.05 18:00

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани оценивает варианты для завершающей фазы своей карьеры, и он не исключает возвращение к истокам - в Южную Америку. То, что Кавани покинет «Манчестер Юнайтед», практически не вызывает сомнения.

- Готов ли я вернуться в Южню Америку? Такая вероятность есть. Я с уважением отношусь к любому чемпионату, любому футболу. Сегодня сильно играют везде, вспомните финал клубного чемпионата мира между «Челси» и «Палмейрасом» - это был практически равный матч. Я люблю футбол в целом, а не какой-либо конкретный чемпионат, - заявил Кавани в интервью ESPN Brasil.


 

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Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани
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