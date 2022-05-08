«Тоттенхэм» опережает «Челси» и «МЮ» в борьбе за защитника «Блэкберна» Филлипса

Лондонский «Тоттенхэм» лидирует в гонке за подписание 16-летнего защитника «Блэкберна» Эшли Филлипса, которого «бродяги» оценивают в 5 миллионов евро. Помимо «шпор» футболиста хотят пригласить «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Центральный защитник впечатлил многие топ-клубы своими выступлениями в молодёжном чемпионате Англии. При этом за основную команду «Блэкберна» англичанин пока так и не дебютировал.

В случае перехода в топ-клуб, Эшли Филлипс, скорее всего, сразу же отправится в аренду. При этом контракт молодого футболиста с «Блэкберном» истекает в конце сезона 2022/23.