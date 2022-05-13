Роналду ещё не решил, в каком клубе продолжит карьеру

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ещё не определился со своим ближайшим будущим.

«Красные дьяволы» не сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, что явно не прибавило шансов на сохранение в клубе звёздного португальца. Контракт Роналду с «Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года, однако 37-летний форвард ещё не решил, где продолжит карьеру, и может перебраться в другой коллектив уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

Криштиану Роналду провёл 38 матчей во всех турнирах после возвращения в «Манчестер Юнайтед», отметившись 24 забитыми мячами.