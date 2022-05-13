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Роналду ещё не решил, в каком клубе продолжит карьеру

13 Мая 2022 • 21:17 Комментировать (3)
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
22.05 18:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ещё не определился со своим ближайшим будущим.

«Красные дьяволы» не сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, что явно не прибавило шансов на сохранение в клубе звёздного португальца. Контракт Роналду с «Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года, однако 37-летний форвард ещё не решил, где продолжит карьеру, и может перебраться в другой коллектив уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

Криштиану Роналду провёл 38 матчей во всех турнирах после возвращения в «Манчестер Юнайтед», отметившись 24 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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