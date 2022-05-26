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Каррагер призывает тен Хага продать Роналду

26 Мая 2022 • 14:14 Комментировать (2)
Кристал Пэлас
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер посоветовал главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу продать нападающего команды Криштиану Роналду.

В качестве примера экс-футболист привёл наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который только появившись в клубе, сразу же избавился от ненужных ему игроков.

«Думаю, тен Хаг должен так же поступить и с Роналду, независимо от того, разрешено это ему или нет. Я повторял на протяжении всего сезона, что это был не очень хороший трансфер», — приводит слова Каррагера The Overlap.

Напомним, Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом прошлого года. В минувшем сезоне 37-летний португалец провёл в составе манкунианцев 38 матчей, в которых забил 24 гола и отдал три результативные передачи.    

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер
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