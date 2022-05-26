Каррагер призывает тен Хага продать Роналду

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер посоветовал главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу продать нападающего команды Криштиану Роналду.

В качестве примера экс-футболист привёл наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который только появившись в клубе, сразу же избавился от ненужных ему игроков.

«Думаю, тен Хаг должен так же поступить и с Роналду, независимо от того, разрешено это ему или нет. Я повторял на протяжении всего сезона, что это был не очень хороший трансфер», — приводит слова Каррагера The Overlap.

Напомним, Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом прошлого года. В минувшем сезоне 37-летний португалец провёл в составе манкунианцев 38 матчей, в которых забил 24 гола и отдал три результативные передачи.