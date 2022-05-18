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Руни о чемпионском матче «Сити» против «КПР» в 2012 году: «КПР» как будто специально начал поддаваться в концовке»

18 Мая 2022 • 14:43 Комментировать
Кристал Пэлас
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Манчестер Юнайтед
3.00 3.70 2.25
22.05 18:00

Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вспомнил о том, как его команда в 2012 году проиграла чемпионский титул АПЛ в последнем туре. Когда подопечные Сэра Алекса Фергюсона уже выиграли свой матч против «Сандерленда», «горожане» совершили камбэк в параллельной игре с «КПР».

«Голкипер «КПР» Падди Кенни мог сыграть куда лучше. На нём лежит вина за пару пропущенных голов. Когда «Манчестер Сити» забил второй гол, «КПР» как будто специально начал поддаваться. Не понимаю, почему это ни у кого не вызвало вопросом. Я нахожу это странным», – цитирует Руни The Sun.

Напомним, что в 2012 году «Манчестер Сити» впервые в своей истории выиграл АПЛ под руководством Роберто Манчини.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Манчестер Сити Манчестер Юнайтед КПР
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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