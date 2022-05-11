Моуринью о возможном трансфере Матича: «Все знают, что я доверяю Неманье»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не стал исключать, что летом ряды римского клуба на правах свободного агента может пополнить полузащитник Неманья Матич, у которого заканчивается контракт с «Манчестер Юнайтед».

«Я не люблю говорить о чужих игроках, тем более на этой стадии сезона. Не думаю, что это хорошо для клуба и для меня лично. Все знают, что я очень доверяю Неманье. Мы побеждали вместе, также мы вместе бились за «Манчестер Юнайтед», – сказал Моуринью на пресс-конференции.

Напомним, что зимой 2014 Моуринью лично настоял на трансфере Неманьи Матича из лиссабонской «Бенфики» в «Челси». Затем португалец пригласил игрока из «Стэмфорд Бридж» в «Манчестер Юнайтед».