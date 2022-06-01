В «Ювентусе» уверены, что подпишут Погба

Руководство «Ювентуса» уверено в том, что сможет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Напомним, сегодня, 1 июня, английский клуб официально объявил об уходе французского футболиста, защищавшего цвета манкунианцев с 2016 года.

По информации источника, в ближайшее время руководство туринцев проведёт встречу с представителями Погба, чтобы обсудить детали сделки. Напомним, что француз уже защищал цвета «Ювентуса» в период с 2012 по 2016 год. В составе итальянской команды полузащитник стал четырёхкратным чемпионом Италии, а также сумел дойти до финала Лиги чемпионов в сезоне 2014/2015.

В минувшем сезоне 29-летний Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» 27 матчей, в которых забил один гол, а также отдал девять результативных передач.