«МЮ» вынужден отказаться сразу от четырёх трансферных целей

Этим летом «Манчестер Юнайтед» может не рассчитывать на приход четырёх игроков, за подписание которых планировало побороться руководство клуба.

После объявления о назначении на пост тренера Эрика тен Хага в списке трансферных целей «красных дьяволов» оказались Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии», Келвин Филлипс из «Лидса», Деклан Райс из «Вест Хэма» и Сергей Милинкович-Савич из «Лацио». Однако, как информирует Daily Star, ни один из игроков не перейдёт в «Юнайтед» этим летом.

Беллингем не будет отпущен «Боруссией», поскольку дортмундцы уже потеряли другого важного игрока – Эрлинга Холанна. Милинкович-Савич также не продаётся, а Деклан Райс и Келвин Филлипс не горят желанием присоединяться к «Манчестер Юнайтед» ввиду непопадания клуба в Лигу чемпионов.