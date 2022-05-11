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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» вынужден отказаться сразу от четырёх трансферных целей

11 Мая 2022 • 20:29 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
22.05 18:00

Этим летом «Манчестер Юнайтед» может не рассчитывать на приход четырёх игроков, за подписание которых планировало побороться руководство клуба.

После объявления о назначении на пост тренера Эрика тен Хага в списке трансферных целей «красных дьяволов» оказались Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии», Келвин Филлипс из «Лидса», Деклан Райс из «Вест Хэма» и Сергей Милинкович-Савич из «Лацио». Однако, как информирует Daily Star, ни один из игроков не перейдёт в «Юнайтед» этим летом.

Беллингем не будет отпущен «Боруссией», поскольку дортмундцы уже потеряли другого важного игрока – Эрлинга Холанна. Милинкович-Савич также не продаётся, а Деклан Райс и Келвин Филлипс не горят желанием присоединяться к «Манчестер Юнайтед» ввиду непопадания клуба в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Деклан Райс Сергей Милинкович-Савич Джуд Беллингхем Кэлвин Филлипс
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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