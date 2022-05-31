Далот не хочет уходит из «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот не хочет покидать английский клуб, сообщает журналист Экрем Конур в своих социальных сетях.

Контракт 23-летнего португальца с манкунианцами рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Далот провёл за «МЮ» 30 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

Португалец перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Порту» за 22 миллиона евро. В сезоне 2020/2021 руководство манкунианцев отправляло защитника в аренду в «Милан».

Ранее сообщалось, что Далот может перейти в «Рому».