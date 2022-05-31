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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Далот не хочет уходит из «МЮ»

31 Мая 2022 • 11:38 Комментировать
Кристал Пэлас
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот не хочет покидать английский клуб, сообщает журналист Экрем Конур в своих социальных сетях.

Контракт 23-летнего португальца с манкунианцами рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Далот провёл за «МЮ» 30 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

Португалец перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Порту» за 22 миллиона евро. В сезоне 2020/2021 руководство манкунианцев отправляло защитника в аренду в «Милан».   

Ранее сообщалось, что Далот может перейти в «Рому».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Манчестер Юнайтед Диогу Далот
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