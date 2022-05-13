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Экс-игрок «МЮ»: «Увольнение Сульшера было ошибкой»

13 Мая 2022 • 20:49 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
22.05 18:00

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Клеберсон считает, что руководство клуба ошиблось, отправив в отставку Уле Гуннара Сульшера по ходу сезона.

Напомним, норвежский специалист был уволен в ноябре, а его место занял Ральф Рангник.

«Болельщикам не нравился игровой стиль Сульшера, но именно его увольнение, а не приход Рангника, было ошибочным решением, – приводит слова экс-игрока сборной Бразилии Daily Star. – У Рангника есть строгая модель прессинга и командного движения, также он нацелен на приглашение молодых игроков. Футболистам «Юнайтед» было трудно так быстро адаптироваться к новым требованиям. Ошибкой было увольнять Сульшера и приглашать на его место человека с совершенно другими методами работы. Это сказалось на результатах», – считает Клеберсон.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Уле Гуннар Сульшер Клеберсон
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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