Тен Хаг сократит отпуск игроков «МЮ» на две недели

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг начнёт предсезонную подготовку на две недели раньше, чем было запланировано.

Нидерландский специалист недоволен уровнем физической подготовки игроков после нескольких просмотренных матчей «красных дьяволов». В связи с этим, как утверждает Mirror, тен Хаг будет вынужден сократить отпуск футболистов «Юнайтед» на две недели, чтобы у команды было больше времени для адаптации к энергозатратному стилю игры с активным прессингом.

Таким образом, предсезонные занятия в «Манчестер Юнайтед» стартуют не 4 июля, как планировалось изначально, а 20 июня.