Сестра Роналду лайкнула пост, в котором португальца призывают уйти из «Манчестер Юнайтед»

Катия Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поддержала пост в социальных сетях лайком.

В сообщении говорится следующее: «Роналду совсем не обязательно оставаться в команде в качестве доказательства преданности к клубу. Самым большим подтверждением этому был отказ «Манчестер Сити», у которого был явно лучше состав, тренер и результаты.

Сейчас Роналду должен думать о себе. Пусть он найдёт команду, которая принесёт ему трофей, потому что он заслуживает этого».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» лишился шансов выступить в сезоне-2022/23 в Лиге чемпионов. В чемпионате Англии команда располагается на шестой строчке и потеряла все шансы на попадание в топ-4.

В заключительном 38-м туре «красные дьяволы» на выезде сыграют против «Кристал Пэлас». Встреча состоится 22 мая, начало – в 18:00 мск.