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Сестра Роналду лайкнула пост, в котором португальца призывают уйти из «Манчестер Юнайтед»

11 Мая 2022 • 18:15 Комментировать (2)
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
22.05 18:00

Катия Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поддержала пост в социальных сетях лайком.

В сообщении говорится следующее: «Роналду совсем не обязательно оставаться в команде в качестве доказательства преданности к клубу. Самым большим подтверждением этому был отказ «Манчестер Сити», у которого был явно лучше состав, тренер и результаты.

Сейчас Роналду должен думать о себе. Пусть он найдёт команду, которая принесёт ему трофей, потому что он заслуживает этого».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» лишился шансов выступить в сезоне-2022/23 в Лиге чемпионов. В чемпионате Англии команда располагается на шестой строчке и потеряла все шансы на попадание в топ-4.

В заключительном 38-м туре «красные дьяволы» на выезде сыграют против «Кристал Пэлас». Встреча состоится 22 мая, начало – в 18:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Апл Катия Авейру
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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