BBC извинился перед «Манчестер Юнайтед» за оскорбление клуба

BBC извинился перед «Манчестер Юнайтед» за появлении в эфире оскорбительной надписи.

В бегущей строке ленты новостей BBC появилась надпись: «Манчестер Юнайтед» — мусор. Канал объяснил произошедшее ошибкой стажёра.

«В этот момент работал стажёр, который обучался работе с бегущей строкой, поэтому он просто писал случайные вещи и таким образом появился этот комментарий. Так что приношу извинения, если вы увидели это и являетесь фанатом «Манчестер Юнайтед», — цитирует ведущую BBC Аниту Маквей The Guardian.

В минувшем сезоне АПЛ манкунианцы заняли шестое место в турнирной таблице, набрав 58 очков.