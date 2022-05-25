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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

BBC извинился перед «Манчестер Юнайтед» за оскорбление клуба

25 Мая 2022 • 10:52 Комментировать
Кристал Пэлас
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

BBC извинился перед «Манчестер Юнайтед» за появлении в эфире оскорбительной надписи.

В бегущей строке ленты новостей BBC появилась надпись: «Манчестер Юнайтед» — мусор. Канал объяснил произошедшее ошибкой стажёра.

«В этот момент работал стажёр, который обучался работе с бегущей строкой, поэтому он просто писал случайные вещи и таким образом появился этот комментарий. Так что приношу извинения, если вы увидели это и являетесь фанатом «Манчестер Юнайтед», — цитирует ведущую BBC Аниту Маквей The Guardian.

В минувшем сезоне АПЛ манкунианцы заняли шестое место в турнирной таблице, набрав 58 очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Bbc
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