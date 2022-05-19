«Манчестер Юнайтед» выполнил требование тен Хага по тренерскому штабу

«Манчестер Юнайтед» договорился с двумя специалистами, которые будут помогать Эрику тен Хагу возвращать клуб на вершину.

Руководство «красных дьяволов» достигло соглашения с Митчеллом ван дер Гаагом и Стивом Маклареном. В скором времени клуб официально объявит о назначении обоих в тренерский штаб Эрика тен Хага, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Оба наставника будут приглашены по просьбе самого тен Хага.

Митчелл ван дер Гааг – нынешний ассистент тен Хага в амстердамском «Аяксе», занимающий эту должность с прошлого лета.

Стив Макларен в настоящий момент занимает пост советника управления в «Дерби Каунти». Наиболее известен по работе главным тренером сборной Англии с 2006 по 2007 год, также был ассистентом Сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» с 1999 по 2001 год.