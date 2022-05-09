Агент Адейеми: «МЮ» хотел моего клиента, но мы выбрали «Боруссию» Дортмунд»

Агент нападающего «РБ Зальцбурга» Карима Адейеми Томас Соломон подтвердил, что его клиент находится в шаге от перехода в дортмундскую «Боруссию». Также агент рассказал, что заинтересованность в форварде выражал «Манчестер Юнайтед».

«Сейчас мы очень близки к завершению сделки с дортмундской «Боруссией». В его пятилетний контракт не будет включена сумма отступных. Рангник? «Манчестер Юнайтед» хотел моего клиента, но мы выбрали «Боруссию» Дортмунд», – цитирует агента Фабрицио Романо.

Напомним, что Карим Адейеми в этом сезоне забил 19 голов в чемпионате Австрии за «РБ Зальцбург».