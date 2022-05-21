Хави о де Йонге: «Френки – великолепный игрок, он зверь»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал слухи о переходе полузащитника Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед», где нидерландец может воссоединиться со своим экс-наставником по амстердамскому «Аяксу» Эриком тен Хагом. Тренер «сине-гранатовых» не стал исключать, что клубу придётся отпустить футболиста из-за финансовых проблем.

«Френки – великолепный игрок, он зверь. Он мне нравится и я думаю, что он может стать частью очень важного периода в истории клуба. Посмотрим на экономическую ситуацию клуба, но де Йонг мне нравится», – заверил Хави на пресс-конференции.

Напомним, что ранее де Йонг также был интересен «Манчестер Сити».