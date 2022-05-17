Блинд: «Я уверен, что у тен Хага всё получится в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Аякса» Дэйли Блинд высказался об уходе главного тренера команды Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Тен Хаг — отличный парень. Я вполне уверен в нем в «Манчестер Юнайтед», но ему нужен совет директоров. В «Аяксе» за ним стояли ван дер Сар и Овермарс, несмотря ни на что, даже в трудные времена. Я надеюсь, что он проведет там долгое время, он один из лучших тренеров», — цитирует Блинда «Аякс» в своих социальных сетях.

Напомним, тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед» после окончания текущего сезона АПЛ. «МЮ» после 37 матчей занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 58 очков. В заключительном туре сезона «красные дьяволы» сыграют против «Кристал Пэласа».

Встреча состоится 22 мая, начало – в 18:00 мск.