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Невилл: «МЮ» поступил правильно, когда не стал назначать Конте»

08 Мая 2022 • 15:21 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
22.05 18:00

Экс-капитан и воспитанник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил мнение, что его бывший клуб поступил правильно, отказавшись осенью от назначения Антонио Конте на пост главного тренера. Напомним, что после неудачных переговоров с «красными дьяволами», итальянец возглавил «Тоттенхэм».

«При всём уважении к Конте, «Манчестер Юнайтед» поступил правильно, когда не стал его назначать. Я уважаю его стиль игры, но эти принципы не соответствуют тем, что проповедует клуб. «Барселона» и «Аякс» не отказываются от своих принципов атакующей игры и развития молодёжи. Так почему «Манчестер Юнайтед» должен это делать?», – цитирует Невилла Liverpool Echo.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл Антонио Конте
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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