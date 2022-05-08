Невилл: «МЮ» поступил правильно, когда не стал назначать Конте»

Экс-капитан и воспитанник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил мнение, что его бывший клуб поступил правильно, отказавшись осенью от назначения Антонио Конте на пост главного тренера. Напомним, что после неудачных переговоров с «красными дьяволами», итальянец возглавил «Тоттенхэм».

«При всём уважении к Конте, «Манчестер Юнайтед» поступил правильно, когда не стал его назначать. Я уважаю его стиль игры, но эти принципы не соответствуют тем, что проповедует клуб. «Барселона» и «Аякс» не отказываются от своих принципов атакующей игры и развития молодёжи. Так почему «Манчестер Юнайтед» должен это делать?», – цитирует Невилла Liverpool Echo.