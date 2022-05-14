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Магуайр женился, но сделал это втайне и в спешке

14 Мая 2022 • 00:29 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
22.05 18:00

Самый дорогой защитник в истории футбола, Гарри Магуайр, провел не самый однозначный сезон - критики в его адрес доставалось много больше, чем похвалы. Но сейчас у него будет возможность чуть забыться в объятиях любимой женщины. С Ферн Хокинс они знакомы уже более десяти лет, и сейчас, как сообщает The Mirror, они решили связать себя узами Гименея. Правда, процедура прошла, скажем прямо, странновато.

Во-первых, Магуайр отправился на нее сразу с тренировки - сбросил тренировочный костюм, сказал «пока» партнерам по команде и был таков. Прибыл в манчестерский «ЗАГС» он примерно в 3 часа после обеда.

Церемония бракосочетания источником описывается как low-key - то есть очень скромная, малобюджетная, с минимальным количеством приглашенных. С его стороны были родители, Зое и Алан, с ее стороны - никого.

Также на церемонии присутствовали голкипер Джордан Пикфорд со своей супругой Меган Дэвисон, и двое братьев Гарри - 25-летний Лоуренс и 30-летний Джо.

Пара планирует летом сыграть полноценную церемонию бракосочетания в одном из французских замков.


 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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