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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рангник убеждает тен Хага не избавляться от Рэшфорда

20 Мая 2022 • 23:42 Комментировать
Кристал Пэлас
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Манчестер Юнайтед
3.05 3.65 2.20
22.05 18:00

Сотрудники «Манчестер Юнайтед», включая Ральфа Рангника, призывают Эрика тен Хага не отказываться от услуг нападающего Маркуса Рэшфорда.

Неудачная игра 24-летнего форварда стала олицетворением провала «красных дьяволов» в нынешнем сезоне. К концу кампании в прессе начали активно обсуждаться слухи о возможном уходе Рэшфорда этим летом, однако в клубе продолжают верить в игрока.

По данным английских СМИ, персонал «Манчестер Юнайтед», включая временного тренера Ральфа Рангника, пытается убедить нового наставника команда Эрика тен Хага в профессиональной пригодности нападающего.

В завершающемся сезоне Маркус Рэшфорд отметился 5 забитыми мячами, проведя 32 матча во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг
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