Рангник убеждает тен Хага не избавляться от Рэшфорда

Сотрудники «Манчестер Юнайтед», включая Ральфа Рангника, призывают Эрика тен Хага не отказываться от услуг нападающего Маркуса Рэшфорда.

Неудачная игра 24-летнего форварда стала олицетворением провала «красных дьяволов» в нынешнем сезоне. К концу кампании в прессе начали активно обсуждаться слухи о возможном уходе Рэшфорда этим летом, однако в клубе продолжают верить в игрока.

По данным английских СМИ, персонал «Манчестер Юнайтед», включая временного тренера Ральфа Рангника, пытается убедить нового наставника команда Эрика тен Хага в профессиональной пригодности нападающего.

В завершающемся сезоне Маркус Рэшфорд отметился 5 забитыми мячами, проведя 32 матча во всех турнирах.