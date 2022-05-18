«Манчестер Юнайтед» поборется с «Миланом» за защитника «Лилля»

«Манчестер Юнайтед» может перехватить главную цель «Милана» Свена Ботмана, выступающего за французский «Лилль».

22-летний нидерландский футболист, как неоднократно сообщалось, близок к договорённости с «Миланом», однако сделка до сих пор не заключена. В услугах Ботмана также заинтересован английский «Ньюкасл».

Согласно сведениям Football Insider, к гонке присоединился «Манчестер Юнайтед», ведущий поиски нового центрального защитника, который поможет наладить игру в обороне после прихода на тренерскую должность Эрика тен Хага.

Контракт Свена Ботмана с «Лиллем» рассчитан до 2025 года.