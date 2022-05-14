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Тен Хаг контактировал с агентом де Йонга, чтобы убедить игрока перейти в «МЮ»

14 Мая 2022 • 14:26 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
3.65 3.20 2.15
15.05 20:30

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хотел бы воссоединиться со своим бывшим подопечным по «Аяксу» Френки де Йонгом, который сейчас переживает не лучшие времена в каталонской «Барселоне». По информации Manchester Evening News, нидерландец уже контактировал с агентом полузащитника Али Дурсуном, чтобы посодействовать переезду Френки на «Олд Траффорд».

Испанская пресса ранее утверждала, что «Барселона» ближайшим летом будет требовать за де Йонга 80 миллионов евро. Сам футболист не против остаться в команде Хави на следующий сезон.

Напомним, что в этом сезоне Френки де Йонг отметился тремя голами и тремя ассистами в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Френки де Йонг
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