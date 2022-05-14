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Хави о переходе Левандовски: «Меня не волнует возраст, он хорошо за собой ухаживает»

14 Мая 2022 • 14:43 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
5.00 5.10 1.55
Через 1 ч. 31 мин.

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес в очередной раз прокомментировал слухи о возможном переходе в команду нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски, у которого следующим летом заканчивается контракт.

«Если будет возможность его подписать, меня не будет волновать его возраст. Мы подписали Дани Алвеса, когда ему было 38. Такие игроки, как Левандовски хорошо за собой ухаживают. Можно ещё привести в пример Месси, Модрича, Роналду и Ибрагимовича», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, что недавно руководство «Баварии» уведомило агента Левандовски Пини Захави, что его клиент будет вынужден отработать свой контракт до конца.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски
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