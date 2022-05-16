Бускетс: «Это был очень сложный сезон»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился с журналистами мыслями по поводу выступления клуба в этом году.

«Это был очень сложный сезон… Много изменений и много травм. Мы не были настолько стабильными, как хотели», - сказал Бускетс.

В воскресенье «Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» и обеспечила себе второе место в Ла Лиге, а также участие в будущем Суперкубке Испании.

«У нас есть препятствие: экономическое положение клуба. Мы надеемся, что правление сможет создать конкурентоспособную команду для борьбы за титулы», - добавил Бускетс.

За тур до окончания чемпионата каталонский клуб занимает второе место, отставая от чемпиона «Реала» на 12 очков и опережая «Атлетико» на 5 очков.