Месси рассказал, почему плакал, оказавшись в Барселоне

Аргентинский нападающий Лионель Месси перебрался в «Барселону» в 13 лет, а до этого он набирался футбольных премудростей в родной Аргентине. В интервью испанскому изданию Ole Месси рассказал, с какими трудностями ему пришлось справляться в то время, и почему он иногда даже плакал...

- Мне было трудно расстаться с родным Розарио, когда я понимал, что вернусь в привычную среду не ранее чем через шесть месяцев. Так я потерял многих друзей в Аргентине, ведь держать с ними связь тогда не было возможно, мобильный телефон тогда не был повсеместной вещью, тем более у нас, в Аргентине. Мне было трудно поддерживать отношения из-за расстояния и отсутствия возможностей для общения, - заявил Месси.