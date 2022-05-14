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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси рассказал, почему плакал, оказавшись в Барселоне

14 Мая 2022 • 07:19 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
3.65 3.20 2.15
15.05 20:30

Аргентинский нападающий Лионель Месси перебрался в «Барселону» в 13 лет, а до этого он набирался футбольных премудростей в родной Аргентине. В интервью испанскому изданию Ole Месси рассказал, с какими трудностями ему пришлось справляться в то время, и почему он иногда даже плакал...

- Мне было трудно расстаться с родным Розарио, когда я понимал, что вернусь в привычную среду не ранее чем через шесть месяцев. Так я потерял многих друзей в Аргентине, ведь держать с ними связь тогда не было возможно, мобильный телефон тогда не был повсеместной вещью, тем более у нас, в Аргентине. Мне было трудно поддерживать отношения из-за расстояния и отсутствия возможностей для общения, - заявил Месси.

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