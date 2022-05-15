В «Барселоне» пояснили, почему сыграли в фиолетовых футболках

В матче 37-го тура испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» сыграла вничью с «Хетафе», обеспечив себе второе место по итогам сезона. Футболисты «Барселоны» вышли на поле стадиона в мадридском пригороде в необычных футболках фиолетового цвета, и в пресс-службе каталонского суперрклуба пояснили, почему.

Оказывается, в «Барселоне» таким образом решили напомнить о предстоящем международном дне против гомофобии, бифобии и трансфобии. Иными словами, это напоминание о дне, когда принято «любить представителей сексуальных меньшинств». Он будет отмечаться в «демократическом мире» послезавтра, то есть 17 мая.