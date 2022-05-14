Левандовски уведомил руководство «Баварии», что хочет в «Барселону»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски в личной встрече с руководством клуба заявил о своём желании перебраться этим летом в каталонскую «Барселону». Об этом сообщает издание Goal.

Напомним, что ранее руководство «Баварии» уведомило агента нападающего Пини Захави о том, что его клиенту придётся отработать своё соглашение до конца срока, который истекает летом 2023 года. На сегодняшней пресс-конференции тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что его не будет волновать возраст Левандовски, если у клуба появится возможность его подписать.

В этом сезоне Левандовски забил 34 гола в чемпионате Германии.