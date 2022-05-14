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Агент Левандовски согласовал условия контракта с «Барселоной»

14 Мая 2022 • 16:44 Комментировать (1)
Вольфсбург
2:2
Бавария
5.00 5.10 1.55
2-й тайм

Израильский агент Пини Захави, представляющий интересы нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски, уже согласовал условия контракта своего клиента с каталонской «Барселоной». Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Николо Скира.

По сведениям источника, Левандовски настаивает на переходе в «Барселону». Несмотря на нежелание «Баварии» расставаться со своим нападающим, сам поляк хочет покинуть команду и подписать контракт с «Барселоной» сроком на три года, который уже был согласован.

Напомним, что ранее «Бавария» уведомила Левандовски, что футболисту, скорее всего, придётся отработать свой контракт до конца положенного срока.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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