Агент Левандовски согласовал условия контракта с «Барселоной»

Израильский агент Пини Захави, представляющий интересы нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски, уже согласовал условия контракта своего клиента с каталонской «Барселоной». Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Николо Скира.

По сведениям источника, Левандовски настаивает на переходе в «Барселону». Несмотря на нежелание «Баварии» расставаться со своим нападающим, сам поляк хочет покинуть команду и подписать контракт с «Барселоной» сроком на три года, который уже был согласован.

Напомним, что ранее «Бавария» уведомила Левандовски, что футболисту, скорее всего, придётся отработать свой контракт до конца положенного срока.