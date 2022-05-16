«Неприятная встреча» - Куман и Лапорта были вынуждены поприветствовать друг друга

Как известно, осенью прошлого года Рональд Куман был уволен с поста наставника «Барселоны» после продолжительной серии неудач. Куман тяжело воспринял ситуацию, и его отношения с президентом клуба Жоаном Лапортой расстроились.

Между тем недавно им снова пришлось встретиться, причем случайно - оба были приглашены на одно и то же общественное мероприятие. Куман поприветствовал Лапорту, тот изобразил приятное удивление встречей - обошлось без ругани, зуботычин и мордобоя.

«Барселона» гарантировала себе второе место в чемпионате Испании, что дает клубу право сыграть не только в Лиге чемпионов, но и в Суперкубке Испании.