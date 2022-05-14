В «Баварии» считают, что в их составе Дембеле способен выиграть «Золотой мяч»

Руководство мюнхенской «Баварии» считает, что возвращение Усмана Дембеле в Германию сделает его одним из претендентов на самую престижную индивидуальную награду в футболе.

Согласно появившейся информации, вингер «Барселоны» вступил в переговоры с «Баварией». Переход может состояться на правах свободного агента этим летом.

Известно также, что мюнхенцы считают 24-летнего француза потенциально одним из лучших игроков мира и надеются с его помощью доказать, что игрок «Баварии» способен выиграть «Золотой мяч». По данным Sky, клуб собирается предложить Дембеле контракт, в котором будет прописан бонус за такое достижение.

Усман Дембеле в прошлом выступал в дортмундской «Боруссии», из которой перебрался в «Барселону» за 140 млн евро летом 2017 года.