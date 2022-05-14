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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» считают, что в их составе Дембеле способен выиграть «Золотой мяч»

14 Мая 2022 • 20:49 Комментировать
Вольфсбург
2:2
Бавария
окончен

Руководство мюнхенской «Баварии» считает, что возвращение Усмана Дембеле в Германию сделает его одним из претендентов на самую престижную индивидуальную награду в футболе.

Согласно появившейся информации, вингер «Барселоны» вступил в переговоры с «Баварией». Переход может состояться на правах свободного агента этим летом.

Известно также, что мюнхенцы считают 24-летнего француза потенциально одним из лучших игроков мира и надеются с его помощью доказать, что игрок «Баварии» способен выиграть «Золотой мяч». По данным Sky, клуб собирается предложить Дембеле контракт, в котором будет прописан бонус за такое достижение.

Усман Дембеле в прошлом выступал в дортмундской «Боруссии», из которой перебрался в «Барселону» за 140 млн евро летом 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Усман Дембеле
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окончен Майнц 2:2 Айнтрахт Фр
окончен Унион Берлин 3:2 Бохум
окончен Боруссия Д 2:1 Герта 1.50 5.00 5.40
окончен Вольфсбург 2:2 Бавария 5.00 5.10 1.55
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