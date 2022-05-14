Хави: «В следующем сезоне мы должны бороться за трофеи»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заявил о том, что в следующем сезоне его команда должна будет бороться за трофеи. Испанец отметил, что игроки должны соответствовать названию команды.

«Этот сезон выдался для нас не самым удачным. Зато в следующем сезоне мы уже должны бороться за трофеи, потому что мы «Барселона». Игроки должны соответствовать названию команды, за которую играют», – заявил Хави на пресс-конференции.

Напомним, что в этом сезоне «Барселона» не смогла выиграть ни одного трофея и вылетела из Лиги чемпионов на групповом этапе. Хави возглавил бывшую команду в конце осени.