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Левандовски рвётся в «Барселону», а его агент просит «Баварию» оформить продажу как можно скорее

14 Мая 2022 • 23:50 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
3.60 3.25 2.17
Через 20 ч. 25 мин.

Роберт Левандовски продолжает усиленные попытки выбраться из «Баварии» в «Барселону» этим летом.

Сегодня нападающий заявил, что провёл, вероятно, свой последний матч за мюнхенцев, поскольку не подпишет новый контракт. По данным инсайдера Фабрицио Романо, агент Пини Захави, представляющий интересы Левандовски, требует у «Баварии» как можно быстрее оформить продажу своего клиента. В приоритете у 33-летнего игрока остаётся вариант с переходом в «Барселону».

Каталонский клуб, как информирует источник, ещё не выходил на «Баварию» с конкретным предложением, но сам Левандовски готов подписать с «Барселоной» предложенный ему контракт до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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