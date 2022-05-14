Левандовски рвётся в «Барселону», а его агент просит «Баварию» оформить продажу как можно скорее

Роберт Левандовски продолжает усиленные попытки выбраться из «Баварии» в «Барселону» этим летом.

Сегодня нападающий заявил, что провёл, вероятно, свой последний матч за мюнхенцев, поскольку не подпишет новый контракт. По данным инсайдера Фабрицио Романо, агент Пини Захави, представляющий интересы Левандовски, требует у «Баварии» как можно быстрее оформить продажу своего клиента. В приоритете у 33-летнего игрока остаётся вариант с переходом в «Барселону».

Каталонский клуб, как информирует источник, ещё не выходил на «Баварию» с конкретным предложением, но сам Левандовски готов подписать с «Барселоной» предложенный ему контракт до 2025 года.