Дани Алвес: «Буду любить «Барселону», где бы я ни находился»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал о своих планах на будущее.

Напомним, контракт 39-летнего бразильца с каталонским клубом истекает летом нынешнего года.

Алвес отметил, что не слишком беспокоится о своём будущем, поскольку продление соглашения зависит не только от него. Но сам футболист очень хочет остаться в «Барселоне», в которую мечтал вернуться на протяжении пяти последних лет.

«Если «Барселона» захочет, чтобы я продлил контракт, очень этому обрадуюсь. Если они этого не сделают, я всё равно буду любить этот клуб, где бы я ни находился», — приводит слова Алвеса Marca.

В текущем сезоне бразилец провёл в составе «сине-гранатовых» 14 матчей, в которых забил один гол, а также сделал четыре результативные передачи.