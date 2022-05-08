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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дани Алвес: «Буду любить «Барселону», где бы я ни находился»

08 Мая 2022 • 11:59 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
15.05 19:30

Защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал о своих планах на будущее.

Напомним, контракт 39-летнего бразильца с каталонским клубом истекает летом нынешнего года.

Алвес отметил, что не слишком беспокоится о своём будущем, поскольку продление соглашения зависит не только от него. Но сам футболист очень хочет остаться в «Барселоне», в которую мечтал вернуться на протяжении пяти последних лет.

«Если «Барселона» захочет, чтобы я продлил контракт, очень этому обрадуюсь. Если они этого не сделают, я всё равно буду любить этот клуб, где бы я ни находился», — приводит слова Алвеса Marca.

В текущем сезоне бразилец провёл в составе «сине-гранатовых» 14 матчей, в которых забил один гол, а также сделал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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