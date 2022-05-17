Президент «Барселоны» прокомментировал будущее Дани Алвеса в клубе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, какие действия клуб предпримет по Дани Алвесу.

Контракт бразильского правого защитника, недавно отметившего 39-летие, истекает по окончании сезона. Сам игрок заинтересован в продолжении сотрудничества.

«Мы планируем встретиться с Дани Алвесом, чтобы решить вопрос его будущего. Он хочет поехать на чемпионат мира, – приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо. – Есть вероятность продления контракта на шесть месяцев, посмотрим», – добавил президент «сине-гранатовых».

Дани Алвес провёл 16 матчей за «Барселону» в текущем сезоне. На его счету 1 гол и 4 результативные передачи.