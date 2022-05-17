Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» прокомментировал будущее Дани Алвеса в клубе

17 Мая 2022 • 21:03 Комментировать
Хетафе
0:0
Барселона
окончен

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, какие действия клуб предпримет по Дани Алвесу.

Контракт бразильского правого защитника, недавно отметившего 39-летие, истекает по окончании сезона. Сам игрок заинтересован в продолжении сотрудничества.

«Мы планируем встретиться с Дани Алвесом, чтобы решить вопрос его будущего. Он хочет поехать на чемпионат мира, – приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо. – Есть вероятность продления контракта на шесть месяцев, посмотрим», – добавил президент «сине-гранатовых».

Дани Алвес провёл 16 матчей за «Барселону» в текущем сезоне. На его счету 1 гол и 4 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес Жоан Лапорта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Мая
22:12 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Барселоны» перейдёт в португальский клуб
21:56 · Англия. Чемпионшип
Агент Бэйла: «Гарет не думает о деньгах»
21:37 · Испания. Ла Лига
Лапорта – о Мбаппе: «Барселона» никогда не подписала бы игрока с такой зарплатой»
21:12 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» признал, что Дембеле склоняется к переходу в другой клуб
21:06 · Испания. Ла Лига
Лапорта высказался о возможном трансфере Левандовски
21:03 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» прокомментировал будущее Дани Алвеса в клубе
20:51 · Испания. Ла Лига
Суарес – пятый бомбардир Ла Лиги с начала века
20:39 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» готов удвоить зарплату Мбаппе 1
17:49 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган интересен «Арсеналу» и «Барселоне» 1
16:12 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет сыграть товарищеский матч с «Манчестер Сити» на предсезонке
15:01 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может приобрести 21-летнего опорника из «Палмейраса»
14:56 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» продолжает работать над трансферами Алонсо и Аспиликуэты
14:46 · Испания. Ла Лига
Алаба готов сыграть с «Бетисом»
14:25 · Испания. Ла Лига
«Реал» вынес решение по будущему Асенсио
14:21 · Испания. Ла Лига
Спортивный директор «Севильи» опроверг информацию об уходе Лопетеги
Все новости
Рекомендуем