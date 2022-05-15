«Барселона» выйдет на поле в сиреневой форме в знак протеста против ЛГБТ-фобии

Женская и мужская команды «Барселоны» выйдут на поле в сиреневой форме в знак протеста против ЛГБТ-фобии, сообщает Sport.es.

17 мая будет отмечаться международный день борьбы с ЛГБТ-фобией. Организатором такой акции выступил департамент разнообразия и инклюзивности клуба.

Мужская команда каталонцев свой ближайший матч проведёт сегодня, 15 мая, против «Хетафе». Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени. Женский коллектив каталонцев встретится с «Атлетико».

За два тура до конца турнира подопечные Хави располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея отрыв от идущего третьим «Атлетико» в пять очков.