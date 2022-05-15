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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» выйдет на поле в сиреневой форме в знак протеста против ЛГБТ-фобии

15 Мая 2022 • 09:29 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
3.60 3.25 2.17
Через 9 ч. 44 мин.

Женская и мужская команды «Барселоны» выйдут на поле в сиреневой форме в знак протеста против ЛГБТ-фобии, сообщает Sport.es.

17 мая будет отмечаться международный день борьбы с ЛГБТ-фобией. Организатором такой акции выступил департамент разнообразия и инклюзивности клуба.

Мужская команда каталонцев свой ближайший матч проведёт сегодня, 15 мая, против «Хетафе». Встреча начнётся в 20:30 по московскому времени. Женский коллектив каталонцев встретится с «Атлетико».

За два тура до конца турнира подопечные Хави располагаются на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея отрыв от идущего третьим «Атлетико» в пять очков.  

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Барселона
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ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
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15.05  20:30 Атлетико М ... Севилья 1.94 3.40 4.30
15.05  20:30 Мальорка ... Райо Вальекано 2.06 3.25 4.00
15.05  20:30 Атлетик Б ... Осасуна 1.65 4.00 5.60
15.05  20:30 Сельта ... Эльче 1.67 3.90 5.40
15.05  20:30 Кадис ... Реал Мадрид 4.60 3.80 1.78
15.05  20:30 Вильярреал ... Реал Сосьедад 2.11 3.50 3.60
15.05  20:30 Бетис ... Гранада 1.57 4.40 5.80
15.05  20:30 Хетафе ... Барселона 4.90 3.70 1.77
15.05  20:30 Леванте ... Алавес 2.04 3.65 3.65
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