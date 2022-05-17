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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта – о Мбаппе: «Барселона» никогда не подписала бы игрока с такой зарплатой»

17 Мая 2022 • 21:37 Комментировать
Хетафе
0:0
Барселона
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Жоан Лапорта ответил на вопрос о Килиане Мбаппе, который, как ожидается, в ближайшее время перейдёт в мадридский «Реал».

«Мы бы никогда не подумали о подписании футболиста, требующего 50 млн евро за сезон в качестве зарплаты», – ответил президент каталонского клуба о потенциальном новичке «Реала».

Лапорта не стал отрицать, что вместо подписания дорогостоящих футболистов «Барселоне», вероятно, придётся продать кого-то из лидеров. Главным кандидатом считается Френки де Йонг, активно связанный с переходом в «Манчестер Юнайтед».

«Я не знаю, будем ли мы продавать важных игроков. Возможно, это и не понадобится, если мы завершим некоторые сделки. Но финансовое положение клуба остаётся для нас в приоритете», – сказал Лапорта.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Жоан Лапорта Килиан Мбаппе Френки де Йонг
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